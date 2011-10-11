Азаров вважає, що зараз недоцільно змінювати главу Мінфіну

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що зараз недоцільно змінювати міністра фінансів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 11 жовтня, на брифінгу журналістам.

«У країні йде бюджетний процес, 24 жовтня приїжджає місія МВФ. Подивіться, що твориться на фінансових ринках. Ні, читаєш постійні спекуляції – того замінити, цього замінити. Хто з розумних людей займається такими справами, скажіть?», – заявив М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що на сьогодні вся увага має бути зосереджена на забезпеченні сталості економіки країни і виживанні фінансової системи. «Для цього потрібна вивірена і чітка фінансова політика», - заявив М.АЗАРОВ, зазначивши, що така політика урядом проводиться.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів передав ряд функцій Державної митної служби України Міністерству фінансів (урядова постанова №1016 від 5 жовтня 2011 року).

Нагадаємо, зараз у Міністерстві фінансів проходить комплексна перевірка. Як писала газета «Коммерсант-Украина», оперативна діяльність Мінфіну фактично виявилася заблокованою. Газета стверджує, що таким чином Президент Віктор ЯНУКОВИЧ шукає привід для звільнення міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА.