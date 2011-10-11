Ющенко: Тимошенко діяла усупереч національним інтересам

Екс-президент України Віктор Ющенко вважає, що Юлія Тимошенко, уклавши з Росією в 2009 році газові угоди, діяла усупереч національним інтересам. Про це він сказав в інтерв`ю українській службі Бі-Бі-Сі.

"Україна цей контракт обслуговувати не може. Він приносить нам збитки щорічно. Якщо узяти по транзиту, ми десь не добираємо 4 мільярди доларів в рік. За газ ми щорічно переплачуємо від комерційної ринкової ціни приблизно 3,5 мільярда доларів", - заявив Ющенко.

"Чому Німеччина має базову ціну 250 доларів за кубометр газу, Словаччина, Австрія мають від 250 до 300, а Україна - 450? Причому я назвав держави, які знаходяться на одній гілці газопроводу. Чому, знаходячись ближче до джерела видобутку, Україна платить ціну, яка знаходиться на межі між Францією і Італією в Альпах? Як вийшло так, що Україна платить некоректну, неринкову ціну"? - запитує колишній президент.

Ющенко назвав помилковою позицію нинішнього президента України Віктора Януковича, який не відмінив укладені в 2009 році з Росією угоди про постачання газу.

При цьому екс-Президент вважає, що позиція Росії стосовно України буде незмінною - "підпорядкована Україна, колоніальна країна".

"Прийняти суверенність, незалежність - у абсолютної більшості російських політиків ця категорія належного місця не зайняла", - заявив Ющенко.

Він також поклав на Тимошенко відповідальність за роздробленість в рядах нинішньої української опозиції.

"Проблема демократії це те, що принесла в політику за останні 3-4 роки та політична сила, яка в нас була при владі. Це БЮТ. Розбрат, хитання, взаємопоборення – оце таке лоно демократів", - сказав Ющенко.