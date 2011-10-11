Кличко вважає, що Янукович зробив собі «політичне харакірі»

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО заявляє, що судовий вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО є політичним харакірі української влади.

Як ідеться у заяві В.КЛИЧКА, переданій агентству УНІАН, за його переконання, весь перебіг процесу, застосування сили проти прихильників екс-прем`єра біля Печерського суду, безпрецедентно жорстокий вирок свідчать про встановлення диктатури в Україні.

В.КЛИЧКО, який зараз перебуває з робочим візитом у США, заявив, що розцінює цей вирок як розправу над одним з політичних опонентів влади. Він підніматиме питання репресій проти опозиції в Україні на всіх зустрічах з американськими високопосадовцям.

Лідер партії «УДАР» наголосив, що він з глибокою тривогою спостерігав за перебігом судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, був обурений її арештом, висловлював готовність взяти її на поруки і звертався до української влади з вимогою припинити бої без правил.

«Сьогоднішній вердикт Печерського суду свідчить про те, що українська влада вирішила не звертати уваги на голос опозиції і на заяви міжнародних інститутів. Суд над екс-прем`єром вже наніс значної шкоди іміджу України за кордоном і створює серйозні перешкоди на шляху євроінтеграції. Під загрозою зриву підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Європейські партнери Києва ніколи не закриють очі на порушення демократичних принципів і свобод в Україні. Міжнародна ізоляція України може стати реальністю. Відповідальність за це повністю лягає на команду Президента ЯНУКОВИЧА. Цей процес також засвідчив, що сьогодні в Україні відсутні незалежний суд і правосуддя», заявив В.КЛИЧКО.

Він зауважив, що «у будь-якій цивілізованій країні за свої політичні прорахунки і рішення політики несуть політичну відповідальність, а не сидять у в`язниці. Спроба влади ізолювати свого опонента свідчить про неготовність команди ЯНУКОВИЧА до чесної конкурентної боротьби за симпатії виборців, бажання зачистити опозиційний табір напередодні парламентських виборів».

«Сьогоднішнє рішення суду провокує черговий виток дестабілізації і влада нестиме за це повну відповідальність. В той час як потрібно проводити системні економічні перетворення, країна скочується в прірву соціальної нестабільності і політичного протистояння», наголосив В.КЛИЧКО.

Він особисто та партія «УДАР» висловлюють свою підтримку екс-прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО і вимагають від влади припинити політичні репресії в Україні та створити умови для участі у виборах Ю.ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

«Сьогодні увага міжнародної спільноти має бути прикута до України. Разом ми не повинні допустити втрати незалежності України, її європейської перспективи, перетворення її з демократичної республіки на диктаторський режим», заявив В.КЛИЧКО.