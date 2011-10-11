Євросоюз вважає вирок Тимошенко політично мотивованим

Євросоюз вважає політично мотивованим вирок екс-прем'єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявила представник Єврокомісії Мая КОСЬЯНЧИЧ, яка зачитала спільну заяву країн ЄС, передає РІА «Новости».

"Суд не відповідав міжнародним стандартам у тому, що стосується справедливого, транспарентного й незалежного юридичного процесу, до чого ми неодноразово закликали в попередніх заявах", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

За словами М.КОСЬЯНЧИЧ, Євросоюз "глибоко стурбований" вироком Ю.ТИМОШЕНКО.

"Це (вирок), на жаль, підтверджує, що правосуддя (в Україні) застосовується вибірково при політично мотивованих судових переслідуваннях лідерів опозиції та членів колишнього уряду", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 жовтня, засудив екс-прем'єра України Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році.