Фюле сподівається, що Тимошенко все-таки не сяде

Європейська Комісія розраховує, що остаточне рішення у справі Юлії ТИМОШЕНКО буде після апеляції, а також процесу декриміналізації.

Про це, коментуючи вирок у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, заявив член Єврокомісії з питань розширення і політики європейського сусідства Штефан ФЮЛЕ в Брюсселі.

"Ніхто не може потрапити до в`язниці на основі вже застарілого законодавства. І рішення, безсумнівно, повинно бути знайдено", - цитує Ш.ФЮЛЕ «Українська правда».

«Має місце паралельний процес декриміналізації певної кількості статей, які є в основі процесу проти Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначив Ш.ФЮЛЕ.

«Також ще не закінчився процес апеляції. Я буду за цим уважно стежити. Ми все ще віримо, що рішення може бути знайдене», - заявив він.

Ш.ФЮЛЕ також повідомив, що пізніше сьогодні буде дана офіційна реакція Європейської Комісії.

Ш.ФЮЛЕ додав, що в тому числі від демократичної ситуації в Україні залежить доля угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня 2011 року, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років. Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 млрд. грн.