У Москві вирішили викрутити позицію ЄС у справі Тимошенко собі на користь

Вирок екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО не дає Києву ніяких аргументів у дискусіях з Росією щодо газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ сказав журналістам у Москві.

Він зазначив, що винесений вирок є «несподівано строгим і незвичним». «З іншого боку, це рішення жодною мірою не може бути аргументом у наших дискусіях щодо ціни на газ», - підкреслив В.ЯЗЄВ.

«На мій погляд, контракт справедливий, цілком обгрунтований економічно і концептуально, його треба виконувати. Ніяких підстав для його перегляду немає, на мій погляд», - зазначив він.

За його словами, в даному випадку йдеться про «внутрішньополітичні і внутрішньосудові справи України», в які він «жодною мірою не має права втручатися, оскільки це справи суверенної держави».

«Але якщо говорити про російсько-українську газову співпрацю, то це (вирок) не може бути якимось аргументом у наших дискусіях на користь України», - підтвердив він.

За його словами, влада України спробує використовувати це рішення у переговорах з Москвою.

«Звичайно, сказавши «а», можливо, українська сторона говоритиме і «б»: раз засудили за неправильні договори - давайте їх переглядати», - додав він.

При цьому він висловив думку, що це рішення ускладнить відносини України з ЄС.

«Наскільки я знаю, Євросоюз схильний розглядати це як політичну розправу, тому для України, яка вступила і в енергетичне співтовариство, і бере участь в євроінтеграційних процесах, мабуть, це ускладнить переговорну позицію», - вважає В.ЯЗЄВ.