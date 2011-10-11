У Газпромі відмовилися коментувати вирок Тимошенко

У «Газпромі» не коментують ситуацію з виголошенням судового вироку екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у газовій справі.

Про це УНІАН сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПІЯНОВ.

Відповідаючи на запитання, як рішення Печерського райсуду Києва вплине на легітимність газових контрактів від 19 січня 2009 року, С.КУПРІЯНОВ сказав: «Ми цю ситуацію не коментуватимемо».