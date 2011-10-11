Батьківщина роздає «коктейль Молотова» з роману Жадана (фото)

Біля Печерського суду столиці представники "Батьківщини молодої" роздають листівки з уривком роману С.Жадана "Депеш мод", де розповідається про те, як зробити коктейль Молотова. Про це повідомляє агентство "Українські національні новини".

Водночас, як написав у себе на сторінці в "Фейсбуці"бютівець Євген Суслов, таким чином представники "Батьківщини молодої" "пропагують українську літературу": "Сьогодні "Батьківщина молода" розпочала акцію з пропагування сучасної української літератури. Під Печерським судом наші активісти роздають листівку з такою цитатою з роману "Депеш мод" Сергія Жадана :)".

Нагадаємо, сьогодні, під час оголошення вироку у справі Тимошенко, прихильники та противники Ю.Тимошенко влаштували мітинги на вулиці Хрещатик. Відбулися також сутички між прихильниками екс-прем`єра та правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, начальник прес-служби ГУ МВС м.Києва Володимир Поліщук повідомив, що за громадським порядком на Хрещатику наглядають близько тисячі правоохоронців.