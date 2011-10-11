Кличко полетів у США з політичною місією

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО у США обговорить з американськими високопосадовцями політику української влади, що нівелює демократичні досягнення попередніх років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, сьогодні В.КЛИЧКО прибуває із чотириденним візитом до Сполучених Штатів Америки.

У Вашингтоні В.КЛИЧКО планує зустрітися з високопоставленими американськими держслужбовцями, членами Конгресу США, лідерами Демократичної та Республіканської партій, а також із представникам неурядових організацій та експертно-аналітичних центрів.

12 жовтня В.КЛИЧКО виступить в Інституті Брукінгса, а також зустрінеться з науковцями Фонду Маршалла, представниками Атлантичної ради та міжнародної громадської організації «Дім Свободи». Український спортсмен та політичний лідер покладе вінок до пам’ятника Тарасові Шевченку і відвідає Музей Голокосту США разом із членами американської єврейської громади.

13 жовтня в Нью-Йорку В.КЛИЧКО виступить в Інституті Гаррімана в Колумбійському університеті та виголосить промову перед українською громадою США в Українському інституті Америки. Крім того, лідер партії «УДАР» зустрінеться з представниками ділових кіл в Українсько-американській діловій раді, а також із журналістами провідних американських ЗМІ.

За даними прес-служби, під час офіційних зустрічей та публічних заходів В.КЛИЧКО окреслюватиме цілі Українського демократичного альянсу за реформи (УДАР), а саме: повернення до європейських демократичних цінностей, проведення економічних реформ, заснованих на рівних можливостях для підприємців, малого та середнього бізнесу; державне фінансування соціальних проблем найбільш незахищених верств населення.

В.КЛИЧКО також має намір висловити американським високопосадовцям своє занепокоєння з приводу політики української влади, що нівелює демократичні досягнення попередніх років. Зокрема, буде обговорюватись несправедливе ув’язнення представників опозиції, що, в свою чергу, ставить під загрозу перспективи європейської інтеграції України.