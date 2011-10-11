У Берлусконі переконані, що переговори ЄС-Україна продовжаться

Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні переконаний, що переговори між Євросоюзом та Україною продовжаться незалежно від вироку суду у справі щодо колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Слова глави зовнішньополітичного відомства Італії, сказані ним після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, цитує Укрінформз посиланням на агентство AFP.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м.Києва оголосив вирок екс-прем`єр-міністру Юлії Тимошенко - 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом 3 років. Крім того, суд постановив стягнути з Ю.Тимошенко на користь "Нафтогазу України" 1 млрд 516 млн 365 тис. 234 грн 94 коп.

Вирок може бути оскаржений протягом 15 днів в Апеляційному суді міста Києва.