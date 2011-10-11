Євродепутат пропонує скасувати візит Януковича до Брюсселя

Депутат Європейського парламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ (група народних партій, Польща) називає неприйнятним вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи вирок Ю.ТИМОШЕНКО, оголошений сьогодні Печерським судом Києва.

«Рішення суду – скандальне, ми не віримо у незалежність судової системи в Україні», - сказав євродепутат.

«Якщо вона зараз буде засуджена, потім її стаття буде декриміналізована Верховною Радою, але вона все одно не зможе користуватися цивільними та політичними правами – це є неприйнятним», – підкреслив Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

На його переконання, у випадку, якщо підтвердяться наміри української влади піти за таким сценарієм, візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, мав би бути скасований.