Комітет з дотримання Кіотського протоколу взявся за Україну

Сьогодні, 11 жовтня, в німецькому Бонні відбулася перша частина засідання Комітету з дотримання Кіотського протоколу Конвенції про зміну клімату. Комітет заслухав звіт України про ведення Кадастру викиду парникових газів в 2008-2009 роках, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Виступаючи перед комітетом, міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ відзначив, що проблемні питання, пов’язані з веденням Кадастру викиду парникових газів в 2008-2009 роках, на сьогоднішній день вирішені.

«У 2010 році в Україні відбулись значні політичні зміни, які поклали старт реформам в усіх сферах житті, зокрема, й у системі захисту навколишнього середовища, - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. Він підкреслив, що нинішній уряд забезпечив прийняття Стратегії екологічної політики України до 2020 року і успішно реалізує програму очистки України від небезпечних відходів. «Позитивне рішення Комітету з дотримання дозволить продовжити реалізацію екологічних реформ, успішно запроваджувати сучасні енергоефективні технології. За цим процесом зараз уважно слідкують всі українці – від Президента до звичайних мешканців міст і сіл», - наголосив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За інформацією прес-служби, на підтримку України на засіданні Комітету з дотримання Кіотського протоколу Конвенції про зміну клімату виступив і лауреат Нобелівської премії 2007 року, американський учений-еколог Вудроу КЛАРК. «Україна останні півтора роки демонструє дивовижний прогрес у сфері захисту довкілля та запровадження енергоефективних технологій, - заявив В.КЛАРК. – Дуже важливо, щоб рішення Комітету не зупинило цей позитивний поступ». При цьому В.КЛАРК повідомив, що чимало великих іноземних компаній наразі готують для України проекти з енергоефективності і механізми Кіотського протоколу мають цьому сприяти.

Друга частина засідання Комітету з дотримання Кіотського протоколу Конвенції про зміну клімату в м. Бонн (Німеччина) відбудеться 12 жовтня у закритому режимі. На ньому буде прийнято рішення щодо відповідності вимогам Конвенції ведення в Україні Кадастру викиду парникових газів в 2008-2009 роках.

Довідка УНІАН. 30 серпня ц. р. Національне агентство екологічних інвестицій (НАЕІ) повідомило, що на слуханнях Підрозділу із забезпечення виконання Кіотського протоколу РКІК ООН 25 серпня було ухвалено попереднє рішення про можливість обмеження участі України в механізмах Кіотського протоколу. За результатами слухань Підрозділом було прийнято попередній висновок із питання впровадження Кіотського протоколу щодо України, який може стати остаточним лише при розгляді питання в жовтні ц.р.

«Незважаючи на загальну позитивну оцінку проведеної Україною роботи з доопрацювання кадастру, при ухваленні попередніх висновків Підрозділ послався на діючу процедуру, за якою на зазначеному засіданні розглядається кадастр за 1990-2008 рр., представлений в 2010 році і фактично підготовлений в 2009 році. Саме за результатами розгляду цього документа і ухвалюється рішення про відповідність України. Виходячи з цього, підрозділ ухвалив попереднє рішення, що Україна не виконує взятих на себе зобов`язань», - наголошував НАЕІ.

За даними Нацагентства, у разі ухвалення рішення про обмеження як остаточного Україна тимчасово буде обмежена у використанні таких механізмів Кіотського протоколу як торгівля квотами на викиди парникових газів і реалізація проектів спільного здійснення за національною процедурою.