МЗС РФ у вироку Тимошенко бачить антиросійський підтекст

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що Печерський райсуд Києва проігнорував свідчення, що газові домовленості оформлені відповідно до законодавств Росії і України.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ з приводу вироку екс-прем`єру України Юлії ТИМОШЕНКО, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в документі наголошується, що російська сторона поважає суверенітет Української держави і незалежність судової системи України.

«Разом з тим не можна не брати до уваги той факт, що керівництво багатьох держав і світова громадськість сприймають увесь цей судовий процес як ініційований виключно з політичних мотивів. Звинувачуючи Юлію ТИМОШЕНКО в перевищенні влади при укладанні контракту на постачання російського газу в 2009 році, Печерський суд проігнорував переконливі свідчення того, що згадані газові домовленості були оформлені в строгій відповідності із законодавствами Росії і України і засадницькими нормами міжнародного права», - йдеться в заяві.

Також МЗС РФ відзначає «очевидний антиросійський підтекст у всій цій історії».

«По суті справи Ю.ТИМОШЕНКО судили за діючі і ніким не скасовані юридично зобов’язуючі угоди між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня 2011 року, Печерський районний суд Києва оприлюднив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади впродовж трьох років. Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, спричинених компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 млрд. грн.