Фірташ: держава залежить від нас

На 29 листопада 2011 року призначено проведення об‘єднавчого з‘їзду українських організацій роботодавців. Об‘єднання повинно відбутись на базі Федерації роботодавців України (ФРУ). Таке рішення стало результатом засідання Ради ФРУ, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації.

За даними прес-служби, голова Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ, виступаючи на засіданні Ради ФРУ, сказав, що роботодавці повинні максимально консолідувати свої зусилля та можливості для подолання сучасних економічних викликів, які стоять перед Україною. Серед основних завдань він назвав захист національного виробника, розвиток внутрішнього ринку та створення нових робочих місць в Україні.

«В теперішній непростій економічній ситуації Україна як ніколи потребує сильної підтримки з боку бізнесу. Ми створюємо робочі місця, ми сплачуємо податки, ми експортуємо продукцію, ми забезпечуємо приток валюти у країну. І тут держава залежить від нас. Тому ми повинні грати активну роль у економічному піднесенні нашої країни», - відзначив Д.ФІРТАШ.

За його словами, держава також повинна захищати інтереси українських виробників за кордоном. «Держава повинна лобіювати інтереси українських експортерів. Тому що, лобіюючи інтереси промисловості, ми піднімаємо добробут нашої країни», – відзначив Д.ФІРТАШ. За його словами, уряд України йде назустріч українським роботодавцям. Зокрема, підписана генеральна угода про співпрацю з МЗС України, а найближчим часом пройдуть предметні переговори українського бізнесу з діловими колами Індії та Китаю. Також йде робота над угодами про співпрацю з Державною митною службою, антимонопольним комітетом України, Державною податковою адміністрацією України.

Д.ФІРТАШ вважає, що для покращення координації співпраці бізнесу та держави необхідно консолідувати рух роботодавців. На даний момент в Україні нараховується більше 20 всеукраїнських галузевих та міжгалузевих організацій роботодавців. Планується, що після їх об‘єднання Федерація роботодавців України представлятиме інтереси підприємств, на яких працюють більше половини зайнятих у реальному секторі економіки України.

Як повідомляє прес-служба, учасники засідання Ради ФРУ прийняли рішення про прийняття до Федерації десяти нових членів. Серед них – Всеукраїнська асоціація роботодавців, «Укрлегпром», об‘єднання роботодавців металургів, роботодавців гірняків, працівників медичної та мікробіологічної промисловості України та інші. Асоційованими членами ФРУ стали асоціації «Укравтопром», «Виноградарі та винороби України», Національна асоціація цукровиків, Всеукраїнська організація деревообробної промисловості. Таким чином, за останній рік – з моменту, коли головою українських роботодавців був обраний Д.ФІРТАШ – новими членами ФРУ стали 18 організацій.

Об‘єднавчий процес роботодавців, який почався в Україні на початку 2011 року, пройшов практично у всіх європейських країнах. Єдині структури роботодавців діють у Франції, Бельгії, Великій Британії, Австрії та інших європейських країнах, зазначили у ФРУ.