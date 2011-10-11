Amnesty International: Тимошенко повинна бути звільнена

Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повинна бути звільнена, заявляє Amnesty International.

«Переслідування Юлії ТИМОШЕНКО політично вмотивоване. Пред’явлені їй звинувачення не визнаються злочинами у всьому світі, це спроби криміналізувати рішення, які вона приймала під час своєї роботи», - заявив заступник директора програми по Європі та Центральній Азії Amnesty International Джон ДАЛХУСЕН, повідомили УНІАН в Amnesty International.

«Неправильні політичні рішення такого роду – якщо це було саме так – повинні бути покарані виборцями, а не через суди. Засудження її на підставі даних звинувачень незаконно, і вона має бути негайно звільнена», - зауважив Дж.ДАЛХУСЕН.

«Суд над Юлією ТИМОШЕНКО висвітлює системні проблеми судової системи в Україні, і те, яким чином відбувався цей судовий процес, ставить під сумнів незалежність суду», - додав він.

12 жовтня Amnesty International представить на прес-конференції доповідь про широко розповсюджену практику застосування тортур та інших видів жорстокого поводження, вимагання і довільного затримання міліцією в Україні.