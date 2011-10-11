Фельдман пропонує врегулювати проведення днів жалоби

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує Верховній Раді врегулювати проведення днів всеукраїнської жалоби і вшанування пам`яті.

Про це йдеться в проекті закону № 9187 "Про дні вшанування пам`яті та дні жалоби", зареєстрованому у ВР 20 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА.

Метою законопроекту є унормування правових і організаційних засад проведення цих заходів.

Законопроектом пропонується затвердити перелік днів вшанування пам`яті про трагічні історичні події.

При цьому депутат ініціює щорічно вшановувати пам`ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня, жертв військово-адміністративної акції "Операція "Вісла" 28 квітня, жертв депортації з Криму 18 травня, жертв Великої Вітчизняної війни 22 червня, жертв трагедії в Бабиному Яру 29 вересня, жертв голодоморів кожної четвертої суботи листопада.

Пропонується також закріпити, що днями жалоби є дні, впродовж яких проходять жалобні заходи на знак скорботи у зв`язку з подією, яка спричинила численні людські жертви.

Дні всеукраїнської жалоби оголошуються Президентом, а дні місцевої жалоби - відповідними органами місцевого самоврядування.

Законопроектом пропонується також визначити перелік жалобних заходів, зокрема, у вигляді приспущення державного прапора, всеукраїнської хвилини мовчання з початком о 12.00 із зупинкою на цей час роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування, руху громадського і приватного транспорту в населених пунктах із подачею звукового сигналу.

Окрім цього, пропонується доручити Національній раді з питань телебачення та радіомовлення затверджувати правила мовлення на теле- і радіоканалах у дні жалоби і вшановування пам`яті, а також заборонити в ці дні розміщення реклами на радіо і телебаченні.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається відсутність нормативної бази врегулювання днів жалоби і вшанування пам`яті.

Також зазначається неможливість реалізації положень указів Президента про оголошення днів жалоби щодо внесення змін до програм теле- і радіопередач через відсутність правил мовлення в такі дні.