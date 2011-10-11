У Тимошенко кажуть, що Янукович перейшов межу

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не порушувала закон, і її невинуватість буде доведена у Європейському суді з прав людини.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політради партії „Батьківщина”.

«11 жовтня ЯНУКОВИЧ виніс „звинувачувальний вирок” своєму головному політичному опоненту - Юлії ТИМОШЕНКО. Зробив він це всупереч Конституції, законам України, власним обіцянкам, даним керівникам Євросоюзу, наперекір здоровому глузду та навіть інстинкту власного самозбереження», - підкреслили в «Батьківщині».

За словами авторів заяви, «від першої і до останньої літери так звану кримінальну справу проти Юлії ТИМОШЕНКО було цинічно сфальсифіковано за особистим дорученням ЯНУКОВИЧА. Під його особисту диктовку написано і „вирок”, за яким до позбавлення волі безпідставно та незаконно засуджена людина, яка не здійснювала жодних протиправних дій і чия невинуватість стала очевидною навіть в ході такого упередженого та замовного суду».

«Не доведено вини Юлії ТИМОШЕНКО, у суді не наведено навіть жодного документа, в якому би містився склад злочину чи особиста матеріальна вигода», - підкреслили в «Батьківщині».

В партії наголосили, що Ю.ТИМОШЕНКО не порушувала законів. В її діях на посаді глави уряду не було криміналу, а процес проти неї носить політичний характер, і саме тому невинуватість Ю.ТИМОШЕНКО буде доведена в Європейському суді з прав людини, йдеться в заяві.

При цьому в «Батьківщині» висловлюють впевненість, що «рано чи пізно відповідальність понесуть замовники, організатори і виконавці фальшованих справ проти опозиції».

Також автори заяви вважають, що В.ЯНУКОВИЧ, «знищуючи свободи та демократію, проводить політику, яка суперечить європейській політичній культурі. Він ставить під загрозу європейську інтеграцію і саму історичну перспективу України».

«ЯНУКОВИЧ перейшов межу, за якою вже не діють ані Конституція, ані закони, межу, за якою влада тримається лише на багнетах силових структур. Сьогодні вони почали з де-факто військового стану на Хрещатику, а надалі в такому стані хочуть тримати всю країну», - йдеться в заяві.

Разом з тим у «Батьківщині» наголосили, що «політичні репресії не змусять нашого лідера і нашу партію зректися своїх принципів, відмовитися від боротьби. Із сурових випробувань 2010-11 років, які обрушив на нас режим, партія „Батьківщина” виходить сильнішою».

«Тепер - ще тісніше згуртуємося навколо свого лідера, якою ми пишаємося як сильним, мужнім, незламним європейським політиком.

Прийшов час об’єднуватися не лише політикам, а всьому суспільству, всім патріотам – і разом звільнити країну від політичного та кримінального терору», - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що рішення суду щодо екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО є прикрим, оскільки перешкоджає українській євроінтеграції.

«Я хотів би сказати, що це, безумовно, прикрий випадок, який сьогодні перешкоджає питанню європейської інтеграції України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, це питання викликає занепокоєння у Європейському Союзі. «І я хочу сказати, що ми добре розуміємо, чому це так», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент України додав, що сьогоднішнє рішення суду стосовно Ю.ТИМОШЕНКО є неостаточним.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вирок суду грунтувався на нині діючому Кримінально-процесуальному кодексі зразка 1962 року.

«Але це не остаточне рішення – попереду ще Апеляційний суд, і, безумовно, яке він прийме рішення і в рамках якого законодавства він буде приймати це рішення, це буде мати велике значення», - сказав він.