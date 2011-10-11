Депутат Бундестагу пропонує санкції проти українських чиновників

Депутат німецького Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Карл-Георг ВЕЛЛМАНН пропонує заборонити безвізовий режим для власників українських дипломатичних паспортів.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на заяву К.ВЕЛЛМАННА, яка є у розпорядженні цього інтернет-видання.

На думку К.ВЕЛЛМАННА, після винесення вироку екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО "Україна на один крок віддалилась від європейської перспективи".

"Асоціація з ЄС та Угода про вільну торгівлю перемістились, з точки зору Бундестагу, в далеке майбутнє. Всі знаки вказують на те, що вирок було винесено виключно з політичних мотивів", - йдеться у заяві.

"Країни Європейського Союзу повинні вжити відповідні заходи. В рамках цього процесу, потрібно знову ввести візовий режим для власників дипломатичних паспортів", - наголосив депутат Бундестагу.

Дипломатичними паспортами в Україні користуються високопосадові чиновники та народні депутати. З цими паспортами вони можуть відвідувати країни Шенгенської зони без візи.

На думку німецького депутата, рішенням проти Ю.ТИМОШЕНКО Україна завдала удару ще й по своїй інвестиційній привабливості: "Німецький парламент з великою стурбованістю слідкує за подіями в Україні. Найбільшою перешкодою для іноземних інвестицій в Україні є судова влада, яка не є незалежною і піддається політичному та комерційному тиску".

"Сьогоднішнє рішення є досить болісним для України, оскільки західні компанії побоюються відсутності верховенства права та посилення політичного впливу. У такі країни інвестиції не вкладають", - зауважив К.ВЕЛЛМАНН.

Лідером Християнсько-демократичного союзу, який представляє К.ВЕЛЛМАНН, є канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ.