Польський експерт думає, що потенціал Тимошенко є обмеженим

Політичний потенціал екс-прем`єра Тимошенко є обмеженим, тому її подальша участь в українській політиці є "незрозумілою" навіть за умови її звільнення після подання відповідної апеляції. Таку думку в коментарі РАР висловив експерт польського проурядового Центру східних досліджень (OSW) Адам Еберхардт.

"Я не впевнений, чи Юлія Тимошенко здатна повести за собою українське суспільство. Вважаю, що її потенціал є обмеженим, а серед українців переважає недовіра до неї. Навіть значне послаблення підтримки до політики (Президента України. - Ред.) Віктора Януковича не обов`язково мусить перекластися на зростання підтримки Юлії Тимошенко",- зазначив він.

Експерт підкреслив, що судовий вирок у справі Тимошенко не означає, що вона сім років проведе у в`язниці. "Не виключено, що наступного тижня український парламент внесе зміни до Кримінального кодексу, що призведе до декриміналізації статті, за якою Юлія Тимошенко була засуджена",- зазначив експерт OSW.

Водночас для експерта очевидним є "політичний мотив" процесу.

Укрінформ