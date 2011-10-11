Литвин не хоче «відходити в осторонь і покрикувати»

Переговори про об’єднання між Партією регіонів та Народною партією активізовано, повідомив у вівторок, 11 жовтня, на прес-конференції у Львові голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

«Реальністю на сьогодні є те, що Партія регіонів володіє на сьогодні найбільшим потенціалом», — наголосив В.Литвин. Відтак, за його словами, на сьогодні постає вибір: чи «відходити в осторонь і покрикувати», чи сприяти реалізації цього потенціалу.

«Я виходжу з тої очевидної істини, що Партія регіонів – це реальність, і цю реальність треба сприймати і робити все, щоб направляти країну, владу в річище творення», — заявив спікер.

Окрім того, за його словами, в Народній партії є багато кваліфікованих людей, і він не хоче, щоб вони загубилися. Також В.Литвин наголосив, що не хоче, щоб загубилася його особиста позиція людини, яка не сприймає крайнощів.

«Все це призвело до того, що діалог або консультації, які мали місце з Партією регіонів з 2007 року, сьогодні вони активізовані – у плані поєднання зусиль», — повідомив голова Верховної Ради.

«Я не знаю, що таке опозиція. Я знаю, що таке працювати, і що таке вміти відстоювати свою точку зору аргументовано і говорити про своє бачення. Це доволі непросто зробити, бо простіше оголошувати війну і з усіма воювати. Я вважаю, що війни Україні виключно шкодять. Я такий є, я завжди намагаюся знайти компроміс. Правда, компроміс у нас розглядають як слабкість», — додав В.Литвин.

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