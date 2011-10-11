Жириновський зрадів вироку Тимошенко і чекає нових арештів

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає «абсолютно правильним» вирок, винесений екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛДПР, В.ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО «повинна відповісти» не тільки за газові контракти, а й за те, «що сталося з Україною».

«Більшість українських прем`єр-міністрів розкрадали Україну, обкрадали український народ, а значить, грабували Радянський Союз, усіх нас, бо всі ми - одна сім`я. Адже справа не тільки в газових контрактах, вона (Ю.ТИМОШЕНКО) повинна відповісти за те, що сталося з Україною... Щороку населення України скорочується на 300 тис. осіб. Це ж ціле місто, таке як Рівне або Луцьк. Тому ТИМОШЕНКО заслужила на такий вирок», - заявив голова ЛДПР.

Він також вважає, що за це мають понести відповідальність і інші українські політики. «Услід за нею (Ю.ТИМОШЕНКО) за ґрати потрібно відправити ще кількох людей, які завдали величезної шкоди українській економіці... Зараз на допит із різних приводів викликають КУЧМУ, ЮЩЕНКА. Виходить, уся пострадянська адміністрація і в Україні, і в Росії, і в Білорусі – у будь-якій точці колишнього СРСР – переповнена криміналом, злочинами і знущанням», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

«Ми підтримуємо рішення Печерського суду Києва і чекаємо подальших арештів», - підсумував російський політик.