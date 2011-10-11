Європейська народна партія оголосила бойкот українській делегації

Група Європейської народної партії (ЄНП) у Комітеті регіонів Європейського союзу оголосила бойкот зустрічі з офіційною урядовою делегацією України.

Про це йдеться у заяві президента групи ЄНП у Комітеті регіонів ЄС Майкла ШНАЙДЕРА, повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

"Враховуючи вирок Печерського суду про ув’язнення Юлії ТИМОШЕНКО на 7 років, група ЄНП в Комітеті регіонів сьогодні ухвалила рішення про бойкот запланованої зустрічі високого рівня з українською делегації в рамках Днів відкритих дверей", – заявив М.ШНАЙДЕР.

За його словами, судовий вирок Ю.ТИМОШЕНКО є шокуючим, звинувачення – політично вмотивованим, а судовий процес відбувався з численними порушеннями прав людини.

"Група ЄНП хоче дати ясний сигнал, що це неприйнятно, і що не повинно бути ніякої Угоди про асоціацію з ЄС до тих пір, поки демократія і верховенство закону не відновлені", – підкреслив М.ШНАЙДЕР.

Група ЄНП у Комітеті регіонів вважає, що український уряд "не поважає демократію і верховенство закону і безсоромно зловживає своїми повноваженнями для усунення політичних опонентів".

Водночас у заяві йдеться про необхідність продовжувати стосунки з місцевими і регіональними органами влади в Україні. "Але чіткий сигнал засудження недемократичної, тоталітарної практики повинен бути направлений президенту ЯНУКОВИЧУ і його урядові", – наголошується у документі.