Суд заборонив опозиції проводити акції у центрі Києва

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових заходів у центральній частині міста 11-12 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина».

За їх даними, відповідне рішення суд прийняв 10 жовтня, о 21.00 за позовом Київської міської державної адміністрації.

У «Батьківщині» зазначають, що постановою суду обмежуються права на мирні зібрання Київській міській організації партії «Батьківщина», Київській обласній організації партії «Батьківщина», Всеукраїнській молодіжній громадській організації «Батьківщина молода», Українській соціал-демократичній партії та всім іншим суб’єктам, які проводитимуть заходи в центрі міста (вул. Хрещатик, вул. Банкова, вул. Інститутська, вул. Грушевського, вул. Шовковична, вул. Лютеранська, Майдан Незалежності, Європейська площа).

«Суд встановив обмеження на мирні зібрання, мотивуючи це тим, що проведення масових акцій передбачається за участі представників різних політичних напрямків, що може призвести до виникнення конфліктів», - пояснив голова Київської «Батьківщини», народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО.

Разом з тим, за словами депутата, опозиція проведе свої акції незалежно від рішення суду. «Адже проведення мирних зібрань організаціями з протилежними поглядами не дає підстав для твердження про загрозу національній безпеці чи громадському порядку», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

«Якщо погоджуватися з позицією судів, то можна говорити, що будь-які люди з протилежними інтересами є порушниками, а їхня зустріч загрожує громадському порядку» - вважає Ю.ОДАРЧЕНКО.