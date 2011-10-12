Кармазін: Тимошенко судили за зразком суду над Ходорковським

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН вважає, що екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО судили в Печерському райсуді за зразком російського суду над Михайлом ХОДОРКОВСЬКИМ.

Про це Ю.КАРМАЗІН заявив в інтерв`ю УНІАН, зазначивши, що «рано чи пізно вирок Родіона КІРЄЄВА буде скасовано. Найімовірніше, касаційною інстанцією».

Оскільки, акцентував народний депутат, «узявши для себе за зразок російський суд над ХОДОРКОВСЬКИМ, українською владою не враховано, що глава ЮКОСу мав матеріальну вигоду з того, що йому інкримінували, а ТИМОШЕНКО не мала».

«Мені соромно, що у нас така судова система, - додав Ю.КАРМАЗІН, - соромно за цей вирок, який може бути обгрунтовано оскаржений у Європейському суді з прав людини. Безумовно, не робить честі українській владі також те, що вже за тиждень до його проголошення було відомо про 7-річний термін ув`язнення ТИМОШЕНКО і вирок нібито затверджений в Адміністрації Президента».

На думку народного депутата, «виголошення вироку ТИМОШЕНКО - це по суті перехід від стадії «тихої громадянської війни, в якій перебуває останнім часом суспільство, в наступну, більш небезпечну стадію».

«Якщо ж врахувати економічні проблеми, що накопичилися, до яких правлячий режим привів країну, можна припустити, що вирок ТИМОШЕНКО – це також своєрідний сигнал і доважок до завершення влади ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів із їхніми сателітами», - підсумував перший заступник голови Комітету ВР із питань правосуддя.