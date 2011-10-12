Генсек ООН ще сподівається на справедливий процес над Тимошенко

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун стурбований з приводу судового процесу над колишнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомила співробітниця прес-служби ООН Ваніна МАЕСТРАЧЧІ, коли у вівторок на брифінгу в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку журналісти поцікавилися позицією Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна з приводу вироку колишньому прем`єр-міністрові України.

В.МАЕСТРАЧЧІ сказала, що ПАН Гі Мун розраховує на те, що судовий розгляд, який ще не завершений, буде справедливим і неупередженим, повідомляє Центр новин ООН.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.