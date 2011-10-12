Freedom House побачив кінець «відкритої політики в Україні»

Науковий директор недержавної дослідницької організації «Дім Свободи» (Freedom House) Крістофер ВОЛКЕР вважає, що засудження колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення має викликати занепокоєння на Заході, бо свідчить про закінчення «відкритої» політики в Україні.

Про це К.ВОЛКЕР заявив в інтерв’ю Радіо «Свобода» в кулуарах міжнародного «Форуму 2000», що проходить у Празі.

«Ця справа вже впродовж довгого часу викликає занепокоєння з багатьох причин, бо справа ТИМОШЕНКО не розглядається ізольовано. Як зауважив «Дім Свободи» у своєму останньому звіті, а також у спеціальному звіті «Б’ючи на сполох», який підготував президент організації Девід КРЕМЕР, траєкторія багатьох трендів в Україні була негативною. Тож ця справа є ще однією ключовою подією в цій низці подій. На фундаментальному рівні вона свідчить про те, що політика в країні більше не проводиться відкрито і нормально. На нашу думку, вона має підняти рівень занепокоєння у всіх, хто спостерігає за подіями в Україні з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу», - наголосив К.ВОЛКЕР.

Як повідомлялося, у квітні цього року «Дім Свободи» оприлюднив спеціальний звіт під назвою «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні». Автори звіту висловлювали занепокоєння з приводу концентрації влади в руках Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та рухом влади в бік авторитаризму.