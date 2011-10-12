ЄС може скасувати запрошення Януковичу відвідати Брюссель

Лідери ЄС обговорюють доцільність зустрічей з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у зв`язку з рішенням Печерського районного суду Києва про позбавлення волі колишнього прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило високопоставлене джерело у дипломатичних колах ЄС.

«Зараз ми обговорюємо доцільність зустрічей з В.ЯНУКОВИЧЕМ у Брюсселі з урахуванням нових обставин», - заявив співбесідник агентства.

За його словами, остаточне рішення ще не ухвалено.

Візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя наперед було заплановано на 20 жовтня.

Передбачається, що під час візиту мають бути остаточно узгоджені ключові питання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Згідно з рішенням суду, також протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.