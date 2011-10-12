Бойко каже, що вирок Тимошенко не шкодить переговорам з Газпромом

Міністр палива та вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявляє, що Україна веде конструктивний діалог з ВАТ «Газпром» щодо перегляду газових контрактів від 2009 року, незважаючи на обвинувальний вирок колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у справі про перевищення повноважень під час укладення цих документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Ми ведемо конструктивний діалог з нашими партнерами з «Газпрому», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що не може коментувати вчорашню заяву прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА, який висловив здивування з приводу обвинувального вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

Того ж дня прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН заявив, що не розуміє, чому екс-прем`єра України визнано винною, і їй винесено обвинувальний вирок.

"Я не дуже розумію, за що їй дали ці сім років", - сказав В.ПУТІН.

За словами російського прем‘єра, особисто Ю.ТИМОШЕНКО нічого не підписувала, газові угоди укладалися на рівні суб`єктів господарювання і у повній відповідності з міжнародними нормами і законодавствами Росії і України.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО не повинен вплинути на виконання газових контрактів між РФ і Україною

Також МЗС РФ вважає, що Печерський райсуд Києва, розглядаючи справу Ю.ТИМОШЕНКО, проігнорував свідчення, що газові контракти оформлені відповідно до законодавств Росії й України.