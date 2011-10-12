У приймальні нардепа від БЮТ Суслова проводять обшук

Представники правоохоронних органів проводять обшук у приймальні народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Євгена СУСЛОВА у м. Сквира Київської області.

Про це сьогодні УНІАН повідомив сам Є.СУСЛОВ.

Зокрема, за його словами, зранку приблизно 25 співробіників УБОП зламали двері в його приймальні без будь-яких пояснень. Після цього, додав Є.СУСЛОВ, йому вдалося з’ясувати, що правоохоронці шукають печатку якогось фермерського господарства.

«На всі мої запевнення і заяви, що це є приймальня народного депутата, ніхто не реагував і не реагує. Порушена якась надумана кримінальна справа, суті якої мені ніхто так і не пояснив», - сказав народний депутат.

Є.СУСЛОВ зауважив, що в приміщення приймальні не пускають його юристів та адвокатів. «Тому я наразі дуже переживаю, щоб у приймальню чогось не підкинули», - сказав він.

Є.СУСЛОВ також повідомив, що правоохоронці також намагаються зламати двері в будинок його батьків, який також знаходиться у Сквирському районі.