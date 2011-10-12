Януковича просять повернути Україну на місце, зафіксоване на атласах

Науковці закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ініціювати перегляд рішення парламенту про зміну порядку обчислення часу на території України та прийняти протягом зимового періоду рішення щодо доцільності переходу на літній час.

Відповідний лист до глави держави підписали учасники "круглого столу" про можливі наслідки зміни обчислення часу в Україні, який відбувся 11 жовтня у Міністерстві надзвичайних ситуацій, повідомили УНІАН у прес-службі МЧС України.

Як зазначив, відкриваючи "круглий стіл", глава МНС Віктор БАЛОГА, новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві та в середовищі науковців.

«Як член уряду я вважаю, що будь-яке рішення, прийняте парламентом, має бути виважене та узгоджене з експертами. Цього не відбулося. Думки людей та фахівців розділилися. Наш "круглий стіл" – це засіб донесення до політиків точки зору наукового середовища. Упевнений, що чіткі аргументи та мова фактів допоможуть законодавцям переглянути своє рішення. Від цього виграє вся країна і кожен її громадянин, незалежно від місця проживання чи політичних уподобань», - сказав В.БАЛОГА.

На думку учасників заходу, рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави та нормам, що діють у більшості країн світу.

«Як відомо, Земна куля поділена на 24 годинні пояси. Відповідно, Україна давно була включена у другий пояс. Географічне розташування України не дає жодних підстав переводити Україну у третій часовий пояс. Треба повернутися до позиції, яка підтверджується усіма картами і атласами світу», - наголосив директор Інституту географії НАН України Леонід РУДЕНКО.

Як зазначив член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Микола ПОЛІЩУК, зміна обчислення часу негативно вплине на умови життєдіяльності значної частини громадян України і завдасть шкоду здоров’ю людей.

«Всі біологічні ритми людини проходять не по декретному часу, а по біологічному. Люди старшого віку, люди з хронічними захворюваннями і діти надзвичайно важко адаптуються до декретного часу. Треба перевести на географічний час і перестати бавитись. За цим поясним часом живе організм», - наголосив М.ПОЛІЩУК.

Крім того, наголошували учасники заходу, рішення Верховної Ради призведе до економічних втрат та спричинить труднощі функціонування банківських систем та міжнародних транспортних перевезень.

Начальник управління НКРЕ Владислав ПОПОВИЧ підкреслив, що великі проблеми виникли у сфері комерційного обліку електроенергії в оптовому і роздрібному ринку.

«Рішення Верховної Ради захопило зненацька енергетиків в цьому аспекті, оскільки фактично увесь оптовий ринок здійснює облік погодинно, лічильники фактично всі прив`язані до часу. На оптовому рівні в Україні 13 тисяч таких точок обліку і 200 тисяч на рівні роздрібного ринку, це споживачі - побутові і промислові. Відповідно, прийняті зміни вимагають перепрограмування всіх лічильників, що фізично неможливо виконати у термін до 30 жовтня. Лічильники, незважаючи на рішення Верховної Ради, 30 жовтня перейдуть на зимовий час. Зараз є інформація, що багато обленерго дають приписи для споживачів щодо термінового перепрограмування лічильників. Якщо частину лічильників вдасться перепрограмувати, а частину ні, година розбалансу по комерційному обліку – це значні втрати. При цьому на сьогодні не можна прогнозувати, які будуть наслідки для системи комерційного обліку оптово-роздрібного ринку».

В.ПОПОВИЧ також повідомив, що це рішення потягне за собою значні витрати на перепрограмування – 82 гривні на один лічильник, при тому, що частина з них не підлягає перепрограмуванню і потребує заміни. Він також наголосив, що деякі обленерго просять 500 грн. за перепрограмування обладнання.

У свою чергу, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА повідомив, що зміна часу також впливає на гідрометеорологічну діяльність.

«Ця діяльність координується одним міжнародним – універсальним часом. Всі гідрометеорологічні спостереження на Земній кулі проводяться фізично в один і той самий момент, щоб провести розрахунки по отриманим даним. Перехід на літній час призводить до запізнення у нашій роботі на одну годину. Взимку я маю повний набір всіх видів інформації о 09:00. Влітку це все відтерміновується на одну годину і призводить до того, що аналіз і прогнозування здійснюються із запізненням. Ми фактично на 1 годину пізніше можемо зреагувати на загрозливу ситуацію природного характеру. За цією годиною стоять і людські життя, і збитки інфраструктурі».

Підсумком обговорення експертів та науковців стало спільне звернення до Президента України В.ЯНУКОВИЧА ініціювати громадське обговорення доцільності впровадження переходу на літній час, виступити із законодавчою ініціативою стосовно скасування Постанови Верховної Ради України «Про зміну порядку обчислення часу на території України» та встановити Президентський контроль за впровадженням регіональних графіків початку робочого дня.

У заході взяли участь: директор Інституту географії НАН України Леонід РУДЕНКО, заступник начальника Управління громадського здоров’я та санітарного благополуччя населення Міністерства охорони здоров’я Святослав ПРОТАС, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА, директор Департаменту стандартизації та метрології Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Олег БОЖЕНКО, директор Інституту ДП "Укрметртестстандарт" Олег ВЕЛИЧКО, начальник управління Національної комісії регулювання електроенергетики України Владислав ПОПОВИЧ, вчений секретар Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Ніна МОСТОВА, представники Національної Академії медичних наук України: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Микола ПОЛІЩУК, заступник директора Інституту медицини праці Володимир ЧЕРНЮК, старший науковий співробітник Інституту медицини праці Наталя БОБКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.