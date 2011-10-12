Польський експерт: навіть, якщо Тимошенко випустять, осад залишиться

Україна через рішення суду про позбавлення екс-прем’єр-міністра, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО практично втратила шанс отримати перспективу інтеграції до Європейського Союзу.

Таку думку висловив оглядач польського видання Gazeta Wyborcza Марчін ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ, який багато років працював кореспондентом в Києві та Москві і є одним із найвідоміших польських експертів із «східної» тематики.

Журналіст у своїй публікації, присвяченій рішенню суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО, назвав непоправними втрати для іміджу України внаслідок засудження екс-прем’єра.

„Тепер по всій Європі пронесеться, що Україна у питанні демократії нічим не відрізняється від Російської Федерації. Лише з Росією треба розмовляти, бо вона має найбільші у світі запаси нафти й газу та ядерну зброю, а з Києвом треба заспокоїтися”, - вважає М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ.

„Можливо, за кілька днів український парламент вилучить з Кримінального кодексу статті, за якими судять ТИМОШЕНКО, та за якийсь час її звільнять, а вирок анулюють. Але пляма на іміджу України залишиться”, - наголосив оглядач.

М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО засудили до позбавлення волі, оскільки Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дуже сильно хотів їй помститися.

Він зауважив, що у ніч з понеділка на вівторок (з 10 на 11 жовтня) отримав SMS-повідомлення від знайомого журналіста з Києва, в якому той написав, що Ю.ТИМОШЕНКО засудять до семи років позбавлення волі, а вирок оголосять до 14.00 години дня за київським часом. „Все так і було. Лише наївні могли вірити, що суд відкладе справу або пом’якшить вирок”, - написав оглядач GW.

Журналіст назвав "туманними" шанси на підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, як планувалося раніше, до кінця цього року, зазначивши, що інтеграцію до ЄС підтримує більшість українців. Однак, на думку М.ВОЙЧЕХОВСЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ проігнорував прагнення громадян. „Історія та виборці це оцінять”, - переконаний оглядач.

„Українська еліта, засуджуючи ТИМОШЕНКО, втратила шанс, котрий більше може не повторитися”, - резюмував М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

Україна сподівається до кінця 2011 року підписати угоду з ЄС про асоціацію, ключовим елементом якого стане зона вільної торгівлі. Європейські політики попереджали українське керівництво, що підписання угоди про асоціацію може бути заблоковане, якщо Ю.ТИМОШЕНКО засудять до позбавлення волі.