Банковій натякнули, що нарвуться на газі, як Тимошенко

Газові переговори, що зараз відбуваються між Україною і Росією, є заполітизованими і тіньовими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Центрвиконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК під час круглого столу в Інституті Горшеніна.

Він зауважив, що немає жодної офіційної інформації ані від Президента, ані від прем’єр-міністра, ані від РНБО щодо цих переговорів. «Росія послідовно відстоює свої інтереси, а наша влада навіть не збирається подбати про інтереси своїх громадян», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

За його словами, саме така корумпована схема переговорів за останні 20 років стала причиною нечіткого і незрозумілого формування ціни на газ для України. «Це сталося ще з початку нашої незалежності, коли європейські корпорації здали інтереси нашої держави, коли Україна не брала участі в транзиті російського газу», - відзначив С.БОНДАРЧУК.

На його переконання, головним завданням для України є перенесення пунктів передачі російського газу із західного на східний кордон нашої держави. Саме за таких умов можливий тристоронній консорціум Україна-Росія-Європа. «Якщо ЄС дійсно хоче по-чесному допомогти - він повинен включитися в цей процес», - наголосив політик. «Однак щоби процес створення такого консорціуму був прозорим, Європа має зайняти максимально активну позицію», - додав він.

С.БОНДАРЧУК також підкреслив, що для того, аби газові переговори стали вигідними для України, потрібно, щоб зусилля Президента, прем’єра, «Нафтогазу» та опозиції були консолідовані, адже це стратегічно важливе питання для України.

Крім того, С.БОНДАРЧУК підкреслив, що вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО, який ґрунтується на твердженні, що вона перевищила повноваження в ході переговорів, ставить перед діючим урядом завдання, аби газові переговори проходили у повній відповідності з процедурами і законодавством.

«Потрібно видати чіткі директиви, щоб ми розуміли, хто буде нашим «героєм» через деякий час», - сказав політик.