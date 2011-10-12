Адвокат Тимошенко вважає, що 1,5 млрд. за неї повинен заплатити Азаров

Адвокат екс-прем’єра Юрій СУХОВ заявляє, що в разі декриміналізації статті 365, за якою засуджено Юлію ТИМОШЕНКО, вирок Печерського райсуду Києва має бути скасовано повністю, включаючи рішення про компенсацію «Нафтогазу» збитків в обсязі 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.СУХОВ висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вирок буде скасовано повністю у зв’язку з декриміналізацією і, зокрема, в частині відшкодування так званої шкоди», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосив на неналежності подання позову компанією «Нафтогаз України» про визнання нанесення шкоди внаслідок підписання газових угод у 2009 році.

«Якщо казати про закон, про формальні аспекти, а не про дану справу, то суд і слідство мали визнати відповідачем у цій справі юридичну особу – Кабінет міністрів України. Якщо вже казати про закон, який мав би бути дотриманий у цій справі, то шкоду, якби вона була, мав би відшкодовувати чинний Кабінет міністрів», - пояснив він.

Крім того, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО вважає за необхідне запровадити санкції «проти осіб, які ухвалювали неправосудні рішення». «Люди, які завідомо приймали неправосудні рішення, в яких були неправосудні дії, безумовно, якщо до них будуть певні санкції, я думаю, що інші, які мають причетність до цих або до якихось інших процесів, вони будуть думати: потрібно це робити чи ні», - зазначив Ю.СУХОВ.