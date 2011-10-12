Нардеп від БЮТ заявляє, що його у власному будинку побила міліція

Народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Євген СУСЛОВ заявляє про сутичку з міліцією у будинку своїх батьків і про те, що він увесь у крові.

На своїй сторінці у Tвіттері депутат дві години тому написав, що «зараз міліція штурмує і мій будинок у селі Буки (Сквирській район, Київської області) з метою обшуку. Вважаю це помстою влади за мою політичну позицію вчора на мітингу».

Близько години тому з’явився новий запис: «Маму заблокували в кімнаті 15 бійців спецназу, була сутичка, я весь в крові, на допомогу приїхали ШКІЛЬ і ШИЯНОВ (народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" Андрій ШКІЛЬ та Борис ШИЯНОВ - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники правоохоронних органів проводили обшук у приймальні народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Є.СУСЛОВА у м. Сквира Київської області.

Як повідомив сам Є.СУСЛОВ, зранку приблизно 25 співробітників УБОП зламали двері в його приймальні без будь-яких пояснень. Після цього, додав Є.СУСЛОВ, йому вдалося з’ясувати, що правоохоронці шукають печатку якогось фермерського господарства.

«На всі мої запевнення і заяви, що це є приймальня народного депутата, ніхто не реагував і не реагує. Порушена якась надумана кримінальна справа, суті якої мені ніхто так і не пояснив», - сказав народний депутат.

Є.СУСЛОВ зауважив, що в приміщення приймальні не пускають його юристів та адвокатів. «Тому я наразі дуже переживаю, щоб у приймальню чогось не підкинули», - сказав він.

Є.СУСЛОВ також повідомив, що правоохоронці також намагаються зламати двері в будинок його батьків, який також знаходиться у Сквирському районі.