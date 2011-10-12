Міллер: питань у газових переговорах ще доволі багато, і вони складні

Перших результатів переговорів з Україною за угодами у газовій сфері не слід чекати раніше листопада.

Про це заявив голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

"Так, справді, переговори з нашими українськими колегами ведуться дуже активно і в дуже позитивному ключі. Але . Абсолютно точно, найближчого дня жодних остаточних домовленостей не буде досягнуто. Думаю, що перших результатів не слід очікувати раніше листопада", - сказав О.МІЛЛЕР, відповідаючи на питання, чи слід чекати вже в найближчого дня досягнення домовленостей з Україною з урахуванням переговорів, що пройшли напередодні.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ.

25 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ також відзначив суттєвий прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

26 вересня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів.

11 жовтня в центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча чергова зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики й вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

О.МІЛЛЕР і Ю.БОЙКО висловили задоволення ходом цього діалогу. Прийнято рішення провести чергову зустріч найближчим часом.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.