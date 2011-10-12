Янукович оголосив догану міністру охорони здоров'я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив догану керівникам Міністерства охорони здоров`я "за неналежне виконання службових обов`язків, зокрема невиконанням державних цільових програм та комплексних заходів з охорони здоров`я, функції з реалізації яких покладено на Міністерство охорони здоров`я України".

Про це йдеться в Указі Президента від 30 вересня 2011 року, розміщеного на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, до відповідальності притягнуто міністра Олександра АНІЩЕНКА, першого заступника міністра Раїси МОІСЕЄНКО, заступників міністра Олександра ТОЛСТАНОВА та Галини КАЛІШЕНКО, яка одночасно обіймає посаду керівника апарату МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до Президента з поданням щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра охорони здоров‘я О.АНІЩЕНКА та його заступників за незадовільну роботу із закупівлі ліків.

Рішення про відповідне подання було ухвалено за результатами розгляду звіту урядової комісії на чолі з першим віце-прем`єр-міністром, міністром економічного розвитку і торгівлі Андрієм КЛЮЄВИМ, яку було створено два тижні тому для розслідування причин блокування закупівлі ліків і визначення відповідальності керівників МОЗ, які допустили виникнення такої надзвичайної ситуації.

М.АЗАРОВ пропонував В.ЯНУКОВИЧУ притягнути до відповідальності керівників МОЗ за "неналежне виконання службових обов‘язків, зокрема невиконання державних цільових програм та комплексних заходів з охорони здоров‘я, функції з реалізації яких покладено на МОЗ".