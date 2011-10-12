Міліція пояснює, що прийшла в дім Суслова «у справі»

Обшуки в офісі та будинку народного депутата Євгена СУСЛОВА проводяться в рамках кримінальної справи, порушеної за підробку документів фермерського господарства невідомими особами.

Про це УНІАН повідомила начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Вікторія КУШНІР.

"Обшуки санкціоновані судом, проводяться в офісі та за місцем проживання підприємця (Є.СУСЛОВА - УНІАН) в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.1,3,4 ст. 358 Кримінального кодексу України, за фактом підробки та використання документів сільськогосподарського фермерського господарства", - сказала В.КУШНІР.

За її словами, наразі слідством з’ясовано, що впродовж 2007-2010 років невстановлені особи без відома засновника та голови підприємства здійснювали фінансово-господарську діяльність підприємства та від його імені подавали документи до органів державної влади.

Як зазначила В.КУШНІР, розслідування у вказаній кримінальній справі проводить слідче управління ГУМВС України в Київській області із залученням працівників УБОЗу.

Як повідомляв УНІАН, за словами депутата Є.СУСЛОВА, (фракція «БЮТ-Батьківщина»), сьогодні зранку приблизно 25 співробітників УБОЗ зламали двері в його приймальні без будь-яких пояснень. Після цього, додав Є.СУСЛОВ, йому вдалося з’ясувати, що правоохоронці шукають печатку якогось фермерського господарства.

«На всі мої запевнення і заяви, що це є приймальня народного депутата, ніхто не реагував і не реагує. Порушена якась надумана кримінальна справа, суті якої мені ніхто так і не пояснив», - сказав народний депутат.

Пізніше Є.СУСЛОВ заявив про сутичку з міліцією у будинку своїх батьків.

Зокрема, на своїй сторінці у Tвіттері депутат дві години тому написав, що «зараз міліція штурмує і мій будинок у селі Буки (Сквирській район, Київської області) з метою обшуку. Вважаю це помстою влади за мою політичну позицію вчора на мітингу».

Близько години тому з’явився новий запис: «Маму заблокували в кімнаті 15 бійців спецназу, була сутичка, я весь в крові, на допомогу приїхали ШКІЛЬ і ШИЯНОВ (народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" Андрій ШКІЛЬ та Борис ШИЯНОВ - УНІАН).