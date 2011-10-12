Офіцер спецназу попросив вибачення у журналістки, яку вдарив на Хрещатику

Офіцер "Беркуту" вибачився перед фотожурналісткою журналу "Кореспондент" Наталією КРАВЧУК, яку вдарив вчора під час сутичок міліції з прихильниками екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Києві на Хрещатику.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв’язків ГУМВС України Києві Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, вибачення "беркутівець" приніс Н.КРАВЧУК у його кабінеті (В.ПОЛІЩУКА) за її присутності.

Посилаючись на пояснення офіцера, В.ПОЛІЩУК зазначив, що той "не мав наміру спеціально бити чи завдавати їй якоїсь шкоди". "Ситуація була напруженою, міліціонер не розглядів, хто був перед ним, і не зовсім адекватно зреагував", - сказав В.ПОЛІЩУК.

Разом із тим він зауважив, що за дорученням керівництва главку із працівниками міліції буде проведено інструктаж, "щоб вони більш толерантно ставилися до журналістів, розуміли їхню роботу".

Водночас керівник ЦГЗ закликав журналістів у свою чергу "розуміти моральний і фізичний тиск, який в таких ситуаціях відчувають працівники міліції".

Також В.ПОЛІЩУК зазначив, що під час бесіди журналістці було запропоновано написати з приводу інциденту офіційну заяву, водночас вона відмовилася.

У телефонній розмові з УНІАН Н.КРАВЧУК повідомила, що приймає вибачення від працівника спецпідрозділу. "Я думаю, що задоволена вибаченням і жорстких рішень приймати не будемо", - сказала вона.