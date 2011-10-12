Калашніков не розплатився з мітингувальниками?

Близько 300 прихильників Партії регіонів, з якими не розрахувалися за мітинг проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, пікетують офіс партії на вулиці Липській у Києві з вимогою розрахуватися з ними.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Як зазначається в повідомленні, за словами людей, представники «Загальновійськового союзу» екс-депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА напередодні обдзвонили студентів, пенсіонерів та малозабезпечених з пропозицією попрацювати на мітингу проти Ю.ТИМОШЕНКО у день винесення їй вироку.

За роботу з 7-ої до 18.00 людям пообіцяли заплатити по 200 грн., повідомляє «Батьківщина» з посиланням на мітингувальників.

«Для цього охочі підзаробити мали прийти о 6-й ранку до Печерського райсуду, де їм на руки ставили печатку, яку потрібно було пред’явити старшому своєї групи після закінчення мітингу. Натомість після завершення акції до людей ніхто не прийшов», - зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим вони вирішили вимагати повернути свої гроші, влаштувавши пікетування офісу Партії регіонів на вулиці Липській.

Одна з учасниць мітингу розповіла про те, що за участь в акції їй пропонували 15 грн. за годину.

«Раніше я не брала участі у подібних мітингах, але через те, що ціни зросли, а пенсію нам так і не підвищили, я вирішила підзаробити коштів хоча б на комунальні послуги. Тому погодилася за гроші помітингувати. Але натомість нас просто «кинули», і це при тому, що ми стояли на Хрещатику майже 12 годин, і нас не випускали навіть до туалету», - сказала вона, поінформували в прес-службі «Батьківщини».