Президент Естонії скасував зустріч з главою МЗС України

Президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС відмінив намічену на сьогодні зустріч з главою МЗС України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, який перебуває у Таллінні з офіційним одноденним візитом, висловивши занепокоєння вироком екс-прем`єру України Юлії ТИМОШЕНКО, засудженої на 7 років позбавлення волі.

"Зустріч глави Естонії і міністра закордонних справ України відмінено у зв`язку зі зміною порядку денного Президента ІЛЬВЕСА", - повідомив сьогодні журналістів радник Президента Тоомас СІЛЬДАМ, передає РІА «Новости».

"Одночасно Президент висловив занепокоєння тим, що у Європейського Союзу відсутнє відчуття упевненості у тому, що в Україні діє незалежне судочинство, і додав, що якщо Україна зійде зі шляху демократії і правової держави, це стане великою втратою для всієї Європи", - зазначається у повідомленні Т.СІЛЬДАМА.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписанні газових контрактів між "Нафтогазом України" і "Газпромом" у 2009 році.

Вирок вже викликав жорстку реакцію Заходу. У пресі напередодні з`явилася інформація про те, що Євросоюз може піти на дипломатичний демарш і скасувати намічений на жовтень візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, де мають бути узгоджені останні питання угоди про асоціацію, частиною якої є положення про зону вільній торгівлі.

Точна дата візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя у світлі завершення переговорів про асоціацію з ЄС поки не визначена, повідомив керівник Департаменту інформаційної політики українського МЗС Олег ВОЛОШИН.

Офіційний Київ планує парафувати документ до кінця 2011 року, а на початку 2012 року підписати його після всіх необхідних процедур, пов`язаних з перекладом угоди мовами країн Євросоюзу.