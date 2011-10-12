У Європі хочуть переконатися, що Україна поділяє їхні цінності
Підписання угоди під питанням?
Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН вважає необхідним продовжити переговори про асоціацію з Україною.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на термінових дебатах у Європарламенті щодо ситуації в Україні.
«Ми не повинні зупиняти технічну частину переговорів», - сказала вона.
«Але ми можемо підписати угоду, тільки якщо будемо переконані, що лідери України поділяють наші цінності», – додала К.ЕШТОН.
Верховний представник ЄС також висловила переконання, що від угоди про асоціацію вигоди отримають як жителі України, так і жителі Євросоюзу.
При цьому вона підкреслила, що таку угоду не слід розглядати як подарунок Україні чи ЄС, а виключно як контракт, заснований на спільних цінностях.