У Європі хочуть переконатися, що Україна поділяє їхні цінності

Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН вважає необхідним продовжити переговори про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на термінових дебатах у Європарламенті щодо ситуації в Україні.

«Ми не повинні зупиняти технічну частину переговорів», - сказала вона.

«Але ми можемо підписати угоду, тільки якщо будемо переконані, що лідери України поділяють наші цінності», – додала К.ЕШТОН.

Верховний представник ЄС також висловила переконання, що від угоди про асоціацію вигоди отримають як жителі України, так і жителі Євросоюзу.

При цьому вона підкреслила, що таку угоду не слід розглядати як подарунок Україні чи ЄС, а виключно як контракт, заснований на спільних цінностях.