Суд почав справу про червоний прапор

У Луганську окружний адміністративний суд прийняв до розгляду справу за адміністративним позовом Дмитра СНЄГІРЬОВА, який вимагає визнати за незаконне вивішування копії прапора Перемоги на будівлі облради у період з 16 по 22 червня нинішнього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної ради.

«Ми передали до суду матеріали про обласні заходи, які проходили у регіоні в період з 16 до 22 червня і були приурочені до роковин початку Великої Вітчизняної війни, - цитує прес-служба представника обласної ради в суді Олександра ПІКАЛОВА. - Позивач попросив час на ознайомлення з цими документами, у зв`язку з чим суддя оголосила перерву у розгляді справи».

У повідомленні наголошується, що засідання суду продовжиться завтра.

Як повідомляв УНІАН, у позові керівника БФ «Підтримка українських ініціатив» Д.СНЄГІРЬОВА йдеться про те, що 16 червня 2011 року рішенням Конституційного Суду України використовування копій прапора Перемоги визнане неконституційним.

Згідно зі ст. 23 Закону ”Про місцеве самоврядування в Україні”, на будівлях, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України, зазначає позивач. Але, незважаючи на вищезгадані положення закону і прийняте Конституційним Судом України рішення, Луганська облрада розміщувала копії прапора Перемоги на адміністративній будівлі.

Попереднє засідання суду щодо законності вивішування червоних прапорів на будівлі облради відбулося 3 жовтня.

Позов до суду було подано 20 червня.