Депутати Європарламенту сперечаються, де краще бути Януковичу

Депутати Європарламенту розійшлися в думках щодо доцільності візиту президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, попередньо запланованого на 20 жовтня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, під час термінових дебатів щодо ситуації в Україні, що відбулися сьогодні, частина депутатів висловилася за скасування візиту, частина - за необхідність зустрічі з українським президентом для того, щоб ще раз пояснити йому важливість демократичних реформ в країні.

Так, депутат Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) висловив думку про необхідність скасувати візит В. ЯНУКОВИЧА після того, як Печерський райсуд Києва виніс вирок колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Якщо до наступного тижня не буде практичних кроків з відновлення верховенства права, БАРРОЗУ (Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ - УНІАН) повинен вирішити, чи є йому що сказати ЯНУКОВИЧУ», - заявив депутат.

З ним не погодився представник групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів Марек СІВЕЦЬ (Польща), який зазначив, що не варто закривати двері перед Україною.

«Я думаю, нам слід зустрітися з ЯНУКОВИЧЕМ в Брюсселі і пояснити йому, чого ми чекаємо від нього», - сказав депутат.

При цьому М.СІВЕЦЬ наголосив, що, на його думку, коли лідер опозиції і ряд колишніх міністрів, членів його уряду, перебувають у в`язницях - «це нижче всіх стандартів».

Депутат від групи лібералів Йоханнес Корнеліс Ван Баал (Нідерланди), в свою чергу, зайняв обережну позицію.

«Нам треба зрозуміти, чи буде зустріч з ЯНУКОВИЧЕМ на порядку денному БАРРОЗУ та ЕШТОН (Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН - УНІАН), і, якщо так, що буде сказано під час цієї зустрічі», - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше дипломатичні джерела в ЄС повідомили про те, що лідери ЄС розглядають можливість скасувати запрошення В. ЯНУКОВИЧУ відвідати Брюссель 20 жовтня.

Сьогодні ж Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки К. ЕШТОН заявила про те, що завтра, 13 жовтня, під час зустрічі з Президентом Єврокомісії Ж. БАРРОЗУ та Президентом Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ вона буде обговорювати відносини з Україною і перегляд політичного діалогу.