Депутат: час прибирати Майданс

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА з вимогою розірвати угоду між КМДА та телеканалом «Інтер» щодо проведення на Майдані Незалежності танцювального проекту«Майдан’s» та зобов’язати організаторів проекту терміново демонтувати обладнання.

Про це повідомляє прес-служба депутата Київради з фракції «БЮТ-Батьківщина» О.БРИГИНЦЯ.

За словами голови комісії, крім того, що декорації проекту “півроку заважають киянам відпочивати в центрі Києва, туристам обмежують цілісний огляд головної площі столиці, вони ще й заважають громадянам висловлювати своє ставлення до влади на традиційному місці - Майдані Незалежності”.

О.БРИГИНЕЦЬ заявляє, що протестні настрої в Україні посилюються, громада готова захищати свої права, руйнуючи будь-які штучні і незаконні обмеження.

«Співпрацю з телеканалом «Інтер» КМДА використовує як підставу не проводити масових акцій. А це є не лише порушенням конституційних прав українців, а й неповага до традицій, які склалися в Києві», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зазначив, що цими ж днями рівно 21 рік тому - у жовтні 1990 року - на колишній площі Жовтневої революції проходила акція голодування студентів, які добилися відставки уряду, й це місце стало своєрідним Гайд-парком. Саме завдяки тій події, підкреслив О.БРИГИНЕЦЬ, Майдан отримав нинішню назву - Майдан Незалежності.

Як нагадує прес-служба депутата, дозвіл на проведення танцювального шоу на Майдані Незалежності щосуботи був виданий телеканалу «Інтер» розпорядженням КМДА від 9 лютого 2011 р.