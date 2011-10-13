Експерт: вирок Тимошенко штовхає Януковича в Митний союз

Виконавчий директор Російсько-Українського інформаційного центру Олег БОНДАРЕНКО допускає, що вектор зовнішньої політики України може змінитися із західного на східний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на прес-конференції на тему: «Вирок Тимошенко: наслідки для України».

За його словами, після засудження екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі виникнуть проблеми з укладенням угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

«Наскільки я знаю, зараз може просуватися позиція, яку озвучив депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА і яка полягає в тому, що якщо в угоді про асоціацію не буде згадки про перспективи членства України в ЄС, то Україна сама скаже, що нам цього не потрібно, і вийде красиво з цієї ситуації», - відзначив О.БОНДАРЕНКО.

За словами О.БОНДАРЕНКА, можна чекати форсування російсько-українських відносин. «Зараз форсуються переговори України з багатьох проектів, у яких задіяна Росія, зокрема з Митного союзу», - сказав він.

Експерт допускає, що «газове питання» у відносинах між Україною і РФ може вирішитися в комплексі зі зміцненням співпраці з Митним союзом.

«Я не можу зараз сказати, чи може вступити Україна до Нового року в Митний союз, чи знайде якусь іншу форму співпраці, взаємоприйнятну для всіх учасників Митного союзу, але, безумовно, якісь дії в цьому напрямі чекати варто, тому що в цій ситуації Україна не залишила для себе великого вибору», - вважає виконавчий директор Російсько-Українського інформаційного центру.

«Нинішній вектор зовнішньої політики України може знову змінитися із західного на східний», - сказав О.БОНДАРЕНКО.