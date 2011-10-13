Янукович сьогодні на Хмельниччині
08:46, 13 жовтня 2011Політика
2056 0
Зокрема в Кам’янці-Подільському
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Хмельницької області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, за даними облдержадміністрації, глава держави побуває у Кам’янці-Подільському на ВАТ “Подільський цемент”, де відбудеться запуск нової лінії. Також він відвідає Національний історико-архітектурний заповідник у Кам’янці-Подільському.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter