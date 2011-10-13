Янукович сьогодні на Хмельниччині

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Хмельницької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, за даними облдержадміністрації, глава держави побуває у Кам’янці-Подільському на ВАТ “Подільський цемент”, де відбудеться запуск нової лінії. Також він відвідає Національний історико-архітектурний заповідник у Кам’янці-Подільському.