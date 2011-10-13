The Economist: Янукович ще може вибратись із ями, яку сам собі викопав

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «сам собі викопав глибоку яму, коли санкціонував арешт Юлії ТИМОШЕНКО. Було б раціонально, якби він спробував вибратись з неї, звільнивши її». Про це пише видання The Economist у статті «Дуже український суд».

Зокрема, автор статті зазначає: «Це було б зовсім не схоже на В.ЯНУКОВИЧА, жорстокого та мстивого Президента України, якби він дозволив своєму ворогу Ю.ТИМОШЕНКО просто піти після 4-місячного судового процесу проти неї. З моменту її арешту у серпні стало зрозуміло, що шанси на її виправдання є мізерними. Тому ні для кого не стало сюрпризом те, що київський суд засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років ув’язнення за укладання невигідного газового контракту з Росією в 2009 році (коли вона була прем’єр-міністром), а також заборонив їй обіймати державні посади протягом трьох років та стягнув з неї штраф у 190 мільйонів доларів».

Як пише видання, рішення було прийнято, незважаючи на (або, можливо, через) надзвичайний тиск на В.ЯНУКОВИЧА з боку європейських та американських політиків, які чітко дали зрозуміти, що ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО поставить крапку на прагненнях України щодо зближення з Європейським Союзом. Зокрема, вони натякнули, що це поставить під загрозу амбіції України підписати угоду про вільну торгівлю та асоціацію з ЄС до кінця цього року.

Відвертий міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ 11 жовтня розмістив на своєму Твіттері наступне повідомлення: «Ми гостро відреагували на вирок Юлії ТИМОШЕНКО в Україні. Це поставить під загрозу всі наші відносини». Росія також відреагувала доволі жорстко, назвавши цей вирок «антиросійським», тому що він пов`язаний з газовими угодами, підписаними Володимиром ПУТІНИМ, тодішнім колегою Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак, зазначає The Economist, в Україні ніщо не є постійним, і цей вирок може стати лише однією з глав у цій довгій сазі. Минулого тижня В.ЯНУКОВИЧ подав до парламенту проект нового Кримінального кодексу, який пом’якшує покарання за економічні злочини, хоча у ньому і не згадується скасування статей, за якими засуджено Ю.ТИМОШЕНКО, і які походять ще з радянських часів. Опозиція збирається запропонувати зміни, які конкретно декриміналізують ці статті. Якщо ці зміни будуть підтримані Партією регіонів В.ЯНУКОВИЧА, - це дозволить Ю.ТИМОШЕНКО вийти на волю і «дасть змогу В.ЯНУКОВИЧУ врятувати своє обличчя, задовольнивши при цьому вимоги Заходу щодо звільнення Ю.ТИМОШЕНКО (та її участі у наступних президентських виборах)».

Зміни, скоріш за все, обговорюватимуться Верховною Радою наступного тижня. 18 жовтня В.ЯНУКОВИЧ прийматиме в Донецьку Дмитра МЕДВЕДЄВА, Президента, чиї повноваження добігають кінця, та майбутнього прем’єр-міністра Росії. Через два дні після цього В.ЯНУКОВИЧ має відвідати Брюссель, хоча після вироку Ю.ТИМОШЕНКО посадовці ЄС попередили його, що цей візит може бути скасований.

«В.ЯНУКОВИЧ сам собі викопав глибоку яму, коли санкціонував арешт Ю.ТИМОШЕНКО. Було б раціонально, якби він спробував вибратись з неї, звільнивши її. Але в українські політиці ніколи не можна бути впевненим у раціональній поведінці», - зазначає The Economist.