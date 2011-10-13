Янукович думає, що апеляцію Тимошенко розглядатимуть вже за новим законом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що апеляційний суд у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться на базі нового кримінального законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на брифінгу у Хмельницькій області.

Говорячи про політичні оцінки справи Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що якби така ситуація склалася в будь-якій іншій країні світу, навіть найдемократичнішій, то «там би ніхто нічого не сказав, рота б не відкрили».

Натомість, за словами В.ЯНУКОВИЧА, на Україну дивляться «під мікроскопом».

Президент вкотре зауважив, що йому особисто не подобається хід справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим він додав, що невдовзі буде прийняте нове кримінальне законодавство, також за його словами, у справі Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться апеляційний суд.

«Якщо до цього будуть прийняті відповідні закони, суд їх врахує», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Суд буде розглядати по тих законах, які тоді будуть діяти»,- додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО засуджено за порушення законів, і фактично процес у її справі розпочався ще із засідання Ради національної безпеки та оборони, що проходило на початку 2009 року. За словами Президента, РНБО тоді доручила правоохоронним органам розглянути питання щодо підписання газових контрактів. Натомість, за словами В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО, коли була прем’єр-міністром, блокувала його розгляд.

Президент наголосив, що якими б не були закони, їх потрібно виконувати. Він додав, що суд розглянув справу Ю.ТИМОШЕНКО й ухвалив своє рішення.

Також, говорячи про справу Ю.ТИМОШЕНКО і про міжнародну реакцію про вирок суду, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що мав багато дискусій на цю тему, як в Україні, так і за її межами.

«Це дуже болюче і дуже суперечливе питання», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре зазначив, що протягом 20 років ніхто не намагався реформувати кримінальне законодавство України, а сьогодні, коли це питання постало дуже гостро, всі почали говорити про його невідповідність європейським стандартам.

«Я з цим погоджуюсь», - додав глава держави.

При цьому він нагадав, що рік тому відповідні органи почали роботу над реформуванням Кримінально-процесуального кодексу. За словами Президента, проект нового КПК відправлений на експертизу у Венеціанську комісію. В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що найближчим часом вона надасть свої зауваження, і парламент прийме цей кодекс. Президент додав, що це великий документ і над ним ще працюватимуть народні депутати.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна взяла на себе зобов’язання перед Радою Європи ухвалити новий КПК і має виконати їх.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади протягом трьох років після відбування покарання.

Захист вважає вирок своїй підзахисній "ганебною сторінкою в історії українського правосуддя".

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Довідка УНІАН. 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

8 жовтня віце-спікер парламенту М.ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.

12 жовтня народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що депутат Сергій ВЛАСЕНКО вніс на розгляд профільного комітету парламенту поправки до президентського законопроекту щодо декриміналізації економічних злочинів.