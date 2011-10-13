Посол Ірану: вирок Тимошенко - внутрішня справа України

Надзвичайний та Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ вважає внутрішньою справою України засудження екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Щодо вироку Юлії ТИМОШЕНКО - це ми вважаємо виключно внутрішньою справою України і відповідних компетентних органів України»,- сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.