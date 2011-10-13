Кірєєв думатиме до завтра, чи пустити нардепів до Тимошенко

Керівництво фракції «БЮТ-Батьківщина» звернулося до судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА з офіційним проханням надати можливість депутатам фракції відвідати лідера «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”, відповідний лист підписали віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО, голова фракції Іван КИРИЛЕНКО та перший заступник голови фракції Андрій КОЖЕМ`ЯКІН.

В “Батьківщині” сподіваються, що суддя Р.КІРЄЄВ піде назустріч і задовольнить прохання, оскільки є відповідні прецеденти - суддя, який веде справу Юрія ЛУЦЕНКА, дає можливість народним депутатам відвідувати екс-міністра у Лук’янівському СІЗО.

У суді повідомили, що Р.КІРЄЄВ надасть відповідь на звернення народних депутатів завтра зранку.